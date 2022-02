Nel corso delle prossime settimane non mancheranno le grandi iniziative legate a WhatsApp. Sulla piattaforma di messaggistica istantanea, infatti, sono in arrivo una serie di importanti upgrade, utili per rendere il servizio sempre più allettante e moderno agli occhi del grande pubblico.

WhatsApp, il prossimo upgrade per le videochiamate nel 2022

I prossimi aggiornamenti di WhatsApp avranno un duplice obiettivo: mantenere la distanza da importanti servizi di messaggistica in crescita come Telegram e Signal e garantire un’alternativa anche alle nuove piattaforme come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Nel corso di questi ultimi mesi, proprio questi servizi hanno acquistato un valore crescente anche grazie ai tool che hanno garantito le riunioni a distanza.

Con molta probabilità anche nella società post pandemica, le riunioni a distanza rappresenteranno una funzione determinante nel campo della messaggistica. In tal senso, ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet avranno un grande vantaggio rispetto a tutte le rivali proprio in nome delle attività a distanza, tra smart working e didattica a distanza. Gli sviluppatori di WhatsApp sono al lavoro per garantire un upgrade relativo alle videochiamate proprio in tal scia.

A breve, sulla piattaforma desktop WhatsApp Web, potrebbero cambiare le videochiamate. Agli utenti dovrebbe essere garantita una comunicazione non un numero più ampio di partecipanti ed anche la possibilità di condividere gli spazi di lavoro.

Un simile aggiornamento per la piattaforma di messaggistica sarebbe a dir poco determinante per estendere la popolarità rispetto a servizi come Telegram e Signal. Ulteriori info su questo nuovo upgrade dovrebbero arrivare entro la fine dell’inverno.