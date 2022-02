Possedevi una volta un classico cellulare “mattone”? O forse i tuoi figli ridono del Nokia retrò che tieni ancora nascosto nel loft per amore dei vecchi tempi? Lungi da me dall’essere considerati un pezzo di spazzatura vecchia, questi oggetti potrebbero valere un sacco di soldi.

Dal prototipo di iPhone 1 di pre-produzione, all‘IBM Simon Personal Communicator in stile “Ritorno al futuro”, l’elenco include alcuni dispositivi molto di nicchia che non hanno mai visto la luce se non nei test . Ci sono anche alcuni telefoni che alcuni di voi potrebbero avere inconsapevolmente a casa.

I primi 10 telefoni cellulari più preziosi che il pubblico potrebbe avere a casa sono i seguenti:

Pre-produzione Prototipo iPhone 1: circa 12.000 € Motorola 8000x: 1.000 – 4.000 € Nokia 7700: £ 1.200 – 2.400 € Senatore Mobira NMT: 1.000 – 2.400 € IBM Simon Personal Communicator: 1.000 – 2.400 € Nokia Sapphire 8800: 600 – 2.400 € Technophone PC105T: 700 – 1.800 € Orbitel Citiphone: 700 – 1.200 € Telefono satellitare Ericsson R290: 350 – 1.200 € Rainbow StarTAC: 100 – 500 €

Gli esperti hanno affermato che piccoli fattori come il marchio, il software, il modello, lo stato di culto e la rarità sono solo alcune delle cose che possono rendere prezioso un telefono cellulare.

Tuttavia, ci sono alcuni “significatori” comuni a cui prestare attenzione se vuoi assicurarti che il tuo vecchio telefono sia il vero affare e non un falso. Per alcuni dei dispositivi nell’elenco, come il prototipo di iPhone 1, erano presenti batch in cui era installato il software sbagliato, il che può renderli meno preziosi.

Definiscono “antech” qualsiasi prodotto più vecchio di due generazioni di tecnologia, optando per il riconoscibile prefisso latino “ante”, che significa “prima”.

Quindi, se stai pensando di investire in un telefono “antech” guarda nel vecchio scatolone su in soffitta.