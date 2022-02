Google+ ha improvvisamente chiuso i battenti tre anni fa. Non tutti sanno che solo l’aspetto social è stato rimosso. Google ha mantenuto una versione aziendale per consentire alle aziende di comunicare con i dipendenti, chiamando il nuovo servizio Currents. Tuttavia, anche per Currents è la fine di un’era. L’azienda sostituirà questo servizio con Spaces.

Spaces non è esattamente un progetto del tutto nuovo. La piattaforma integrata di Gmail Chat si chiamava Rooms prima che Google ribattezzasse e sviluppasse l’esperienza per fornire un luogo dedicato per l’organizzazione di persone, progetti e argomenti in Google Workspace. Allora, perché sostituire Currents? Le app sono abbastanza simili. Tuttavia, mentre Currents è principalmente una soluzione autonoma, Spaces è strettamente integrato con prodotti della piattaforma Workspace. Tra questi rientrano Gmail, Calendar, Drive e Meet. Questo rende Spaces una soluzione migliore per la collaborazione aziendale. Un po’ come se fosse quel che un tempo era Slack ma con Gmail.

Spaces: le novità in programma per la nuova piattaforma pensata da Google

Google prevede di chiudere Currents a partire dal prossimo anno, ma non prima di migrare i contenuti e le comunità rimanenti su Spaces. Tuttavia, poiché quest’ultimo non è così robusto dal punto di vista delle funzionalità, Google aggiungerà nuove funzioni. Lo scopo è ottenere una migliore comunicazione e collaborazione, il supporto per comunità più grandi, ricerca avanzata e strumenti di moderazione dei contenuti.

La nuova piattaforma otterrà anche una migliore ricerca e rilevabilità, funzionalità per lo sviluppo di app e di sicurezza. Tuttavia, non tutte le funzionalità di Currents arriveranno su Spaces. Il prodotto ibrido ottenuto cambierà il modo in cui lavoriamo e collaboriamo. Con i clienti di Google Workspace che abbracciano sempre più l’idea di funzionalità integrate come Chat e Spaces, ha senso che il gigante della tecnologia abbandoni l’idea di una piattaforma separata come Currents.