Non si può negare che il Galaxy Watch 4 sia un potente smartwatch. In effetti, attualmente potrebbe essere il più potente del gruppo. Inoltre, l’ultimo aggiornamento di Wear OS aggiunge una nuova funzionalità davvero piacevole per la qualità della vita al sistema di notifica di Galaxy Watch 4 per Google Messaggi e Slack.

Il Galaxy Watch 4 è stato il primo smartwatch ad utilizzare Wear OS 3 quando è stato rilasciato. Di conseguenza, questo sistema operativo ibrido Tizen/Wear fornisce le migliori funzionalità di entrambi i sistemi operativi al Galaxy Watch 4. Sfortunatamente, ci sono ancora alcuni problemi che gli utenti vorrebbero risolvere. Con l’aggiornamento più recente di Wear OS 3 su Galaxy Watch, sono stati implementati diversi aggiornamenti piuttosto interessanti, oltre ad alcune modifiche minori che sono molto apprezzate

Galaxy Watch 4: scaricate subito il nuovo aggiornamento

Una di queste modifiche è l’introduzione delle fotografie del profilo nelle notifiche di app selezionate per le comunicazioni sul Galaxy Watch 4. Questa funzionalità era già disponibile in un numero enorme di programmi, incluso Gmail. Google Messaggi e Slack hanno recentemente aggiunto la funzione ai loro sistemi di notifica. Queste app in precedenza mostravano un semplice simbolo di app nella casella di notifica. Quando viene visualizzato un avviso da Google Messaggi o Slack, l’immagine del profilo della persona che ha inviato il messaggio verrà ora visualizzata come icona di notifica.

Questa funzione sembra essere indipendente dalla versione dell’app ed è disponibile solo con l’aggiornamento di sistema più recente per Galaxy Watch 4. Indipendentemente dal fatto che tu riceva 10 notifiche ogni minuto o una ogni ora, questo è uno strumento eccezionale per chiunque.

Questa funzionalità è disponibile anche negli avvisi di messaggi di gruppo di Galaxy Watch 4, identificando il mittente con una foto del profilo e il gruppo con il titolo.