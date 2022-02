NordVPN ha ampliato ulteriormente le sue capacità di sicurezza informatica con il lancio di una nuova soluzione antivirus a cui è possibile accedere direttamente tramite la sua VPN. Threat Protection, il nuovo servizio antivirus dell’azienda, fornisce una difesa completa contro un’ampia gamma di minacce informatiche prevenendo tracker, tentativi di phishing, pubblicità invasive, siti Web pericolosi e file infetti.

La parte migliore di Threat Protection è che è inclusa senza costi aggiuntivi con un abbonamento NordVPN e gli utenti esistenti devono semplicemente scaricare la versione OpenVPN più recente dell’app dell’azienda per utilizzare questa nuova funzione. Threat Protection è attualmente disponibile per tutti gli utenti macOS e viene gradualmente implementato per gli utenti Windows.

NordVPN: per utilizzare l’antivirus scaricare l’ultima versione

Threat Protection di NordVPN attenua tre tipi di minacce: web tracker con annunci dannosi, siti web dannosi e file danneggiati. Poiché la lotta ai tracker non rientra nell’ambito di una VPN, Threat Protection interviene per migliorare l’esperienza complessiva della privacy sul Web bloccando completamente i tracker. Inoltre, gli utenti potranno monitorare e gestire in tempo reale eventuali tracker inseriti nella blacklist da Threat Protection.

I siti Web dannosi vengono spesso utilizzati per tentativi di phishing e per rubare i dati degli utenti; pertanto, gli utenti di NordVPN possono impostare la protezione dalle minacce durante la navigazione sul Web per evitarli completamente. Quando la protezione dalle minacce è abilitata, viene visualizzato un messaggio di avviso prima del caricamento di una pagina dannosa, consentendo agli utenti di chiudere la pagina prima di mettersi a rischio online.

Threat Protection può anche proteggere gli utenti da malware e altri virus eseguendo la scansione dei file scaricati prima che vi accedano. Se non vengono rilevate minacce, il file sarà considerato sicuro. Se viene rilevato un malware, il file verrà rimosso prima che possa causare danni. Threat Protection conserva anche un registro di tutti i file che scansiona, che i clienti possono vedere in qualsiasi momento.

Se hai attualmente un abbonamento NordVPN, puoi abilitare Threat Protection scaricando la versione OpenVPN più recente del software dell’azienda per difendere la tua sicurezza online.