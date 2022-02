CoopVoce: le offerte EVO sono ancora disponibili per pochi euro con un regalo

Sono molti i gestori virtuali che stanno riuscendo pian piano a dare una scossa al mondo della telefonia mobile italiana. Nonostante negli scorsi anni non molte persone avessero fatto affidamento su questa particolare risorsa, oggi si fa a gara per sottoscrivere un’offerta.

CoopVoce risulta, anche secondo i feedback del pubblico, uno dei provider più desiderati per le sue promozioni. Queste sono ancora disponibili sul sito ufficiale e fanno parte della linea Evolution, quella con più soluzioni dalla sua parte. Inoltre per tutti coloro che sottoscriveranno l’offerta da 100 giga in 4G, sarà disponibile un regalo direttamente sul credito residuo pari a 30 €.

CoopVoce: queste sono le tre offerte Evolution ancora disponibile sul sito ufficiale

Qui in basso trovate l’elenco delle promozioni Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale del gestore virtuale. La prima parte da 4,50 € al mese e per sempre, senza alcuna rimodulazione.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

Prezzo mensile: 4,50 euro al mese per sempre

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta.