Il volantino che Euronics ha deciso di presentare al pubblico in questi giorni, riesce effettivamente a catturare l’attenzione dei tanti consumatori che sono alla ricerca dei migliori prodotti del periodo, in vendita a prezzi decisamente contenuti.

La campagna convince pienamente, sebbene presenti le classiche limitazioni già viste in passato; in primis risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ma ancora peggio solo in alcuni punti vendita di specifici soci di appartenenza. Verificate attentamente le offerte del negozio più vicino alla vostra residenza, onde evitare di restare tagliati fuori dalla campagna, o illudervi di poter risparmiare su un modello.

Euronics: le offerte sono le migliori in assoluto

Offerte a non finire vi attendono nei negozi di Euronics, osservando da vicino il volantino si possono scovare ottime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Lo smartphone più performante della selezione proposta, è sicuramente il Samsung Galaxy S21 FE, oggi in vendita alla cifra finale di 699 euro, un prezzo più che accettabile se considerate essere una new entry del 2022.

Per il resto troviamo un elenco molto simile a quanto visto altrove, condito con una serie di smartphone in vendita a meno di 300 euro, tra cui spiccano Xiaomi 11 Lite 5G, Oppo A94, Galaxy A22, Oppo A74, Galaxy A52, Oppo A16s, Xiaomi redmi Note 10 Pro o anche Oppo A54. Tutte le proposte del volantino Euronics sono raccolte nel dettaglio direttamente a questo link, in modo da poter scoprire quali sono i prezzi più bassi da cogliere al volo per risparmiare.