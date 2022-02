Un elenco di smartphone in fortissima riduzione di prezzo è stato lanciato da Coop e Ipercoop, per cercare di “rubare” la clientela agli altri rivenditori di elettronica, proponendo difatti sconti sempre migliori e pronti a far risparmiare un elevato numero di utenti.

La campagna promozionale non presenta differenze particolari in termini di disponibilità sul territorio nazionale, è infatti accessibile indistintamente nei vari punti vendita, ma non sul sito ufficiale. Coloro che supereranno i 199 euro di spesa potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, mentre tutti potranno fruire della garanzia di 24 mesi, o della versione no brand per la telefonia mobile.

Non perdetevi le migliori offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Coop e Ipercoop: tantissimi sconti con prezzi da non perdere

Le nuove splendide offerte di Coop e Ipercoop passano più che altro per la fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero per dispositivi che non costano più di 229 euro. Il modello maggiormente attraente è di sicuro il Samsung Galaxy A32, un prodotto che vanta un processore octa-core, affiancato da un display da 6,4 pollici di diagonale, nonché un comparto fotografico capitanato da un ampissimo sensore da 64 megapixel. Il suo prezzo, appunto di 229 euro, pare essere più che adeguato per la qualità generalmente offerta.

Le alternative proposte da Coop e Ipercoop sono decisamente più economiche, e vanno a coinvolgere prodotti del calibro di Motorola Moto E40, realme 8i, ma anche Galaxy A03s, portando l’utente a spendere complessivamente non più di 169 euro. I dettagli della nuova campagna promozionale, li potete scovare premendo questo link.