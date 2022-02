Considerando il vecchio scandalo Dieselgate, l’E.U. vuole essere in prima linea per quanto riguarda il passaggio a questa nuova tecnologia hybrid. Cambiare il modo in cui vengono valutati gli ibridi è una delle misure necessarie per raggiungere tale obiettivo. Questo accadrà prima che il’Euro 7 diventi realtà.

Secondo la normativa vigente, in particolare gli ibridi plug-in sono indicati come dispositivi che generano consumi estremamente bassi. Ad esempio, un Mercedes-Benz GLE plug-in ha un consumo ufficiale di 1,1 l/100 km (214 mpg) e poiché il SUV ha anche una batteria da 31,2 kWh può, in una buona giornata, raggiungere un’autonomia di 100 km (62 mi) tramite guida EV. Ma a lungo termine un dato di consumo di diesel così basso come sopra indicato non è fattibile.

Il problema delle hybrid è che fanno pochi km con il motore elettrico

La maggior parte dell’UE i paesi hanno molti incentivi per questo tipo di auto perché si dice che abbiano basse emissioni di CO2. La stessa Mercedes-Benz emette, secondo i dati ufficiali, nell’aria solo 30 g/km di CO2. Si tratta ancora una volta di una cifra molto bassa e realizzabile solo nelle giuste condizioni.

Le persone che acquistano queste auto non le guidano sempre come veicoli elettrici. Non appena la batteria viene scaricata, qualsiasi PHEV inizierà a comportarsi proprio come un’auto con motore a combustione interna.

Secondo fonti Reuters, la Worldwide Light Vehicles Testing Procedure (WLTP) sarà aggiornata per includere dati reali sul consumo di carburante.

Le discussioni sulle modifiche iniziano la prossima settimana. Funzionari governativi, parti interessate dell’industria automobilistica, eurocrati e associazioni di consumatori discuteranno su cosa è necessario fare prima che gli hybrid plug in diventino troppo popolari.

L’unico desiderio delle diverse organizzazioni ambientaliste è quello di interrompere il trattamento preferenziale e mantenere gli incentivi per i veicoli elettrici.