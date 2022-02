Google Chrome è uno dei progetti software più significativi della storia contemporanea e il suo simbolo è immediatamente riconoscibile su desktop e dispositivi mobilie. Dalla prima versione nel 2008, il concetto alla base di un cerchio blu delimitato da tre fette simili a una girandola è rimasto lo stesso, anche se è cambiato nel tempo e un’icona aggiornata è in arrivo.

Elvin Hu, un designer dell’interazione di Google, ha rivelato il nuovo design dell’icona in una serie di tweet. “Alcuni di voi potrebbero aver visto un nuovo simbolo nella versione Canary di Chrome oggi”, ha spiegato. Per la prima volta in 8 anni stiamo aggiornando le icone del marchio di Chrome. Le nuove icone inizieranno a essere visualizzate sui tuoi dispositivi nel prossimo futuro. […] Per adattarsi all’espressione del marchio più attuale di Google, abbiamo semplificato l’icona principale del marchio rimuovendo le ombre, correggendo le proporzioni e illuminando i colori”.

Google Chrome si prepara ad un grande aggiornamento

L’icona rivista rimuove le ombre rimanenti dal precedente design dell’icona, pur mantenendo un piccolo gradiente tra le tonalità rosse, gialle e verdi. L’icona sarà anche diversa a seconda della piattaforma. Windows avrà un aspetto più graduale per riflettere la nuova interfaccia utente Fluent di Microsoft, Chrome OS avrà una versione con colori totalmente solidi per abbinare le altre icone di sistema e l’icona del Mac avrà un’ombra all’interno dell’attuale quadrato bianco arrotondato.

Il team di progettazione di Google ha contemplato un simbolo con un’imbottitura bianca attorno a ciascuna fetta di girandola, ma l’idea è stata scartata poiché avrebbe ridotto l’intera icona, il che è fondamentale sui piccoli schermi. Il nuovo emblema verrà gradualmente implementato su tutta la linea nei prossimi mesi.

Le nuove icone per le principali applicazioni vengono spesso contestate, come il nuovo logo e l’icona dell’app di Slack del 2019, ma questa modifica è così piccola che la maggior parte delle persone non noterà alcuna differenza.