Un MacBook mai visto prima è apparso in uno dei brevetti recentemente registrati da Apple. Il dispositivo del tutto inedito potrebbe far letteralmente impazzire gli appassionati per le sue particolarità.

Il colosso di Cupertino potrebbe infatti avere intenzione di dar vita al suo primo MacBook modulare e quindi costituito da più componenti, come display e tastiere.

Apple brevetta un MacBook modulare personalizzabile!

Nessuna certezza sulla sua effettiva creazione da parte di Apple ma soltanto un brevetto nel quale appaiono descritte le varie combinazioni realizzabili. Una prima opzione prevede infatti la presenza di più display e più tastiere che ogni utente potrà gestire nella maniera più appropriata. Una seconda possibilità, invece, è quella di avere a disposizione una sorta di iPad privo di tastiera ma originale per via del doppio o addirittura triplo schermo che lo distinguono da quanto già in mercato.

Le idee del colosso sembrano basarsi sulla fusione di due dispositivi distinti, come MacBook e iPad, con lo scopo di offrire a ogni utente la possibilità di personalizzare il proprio device adeguandolo alle proprie esigenze. Ognuno avrebbe così la possibilità di utilizzare tastiere e display multipli abbinandoli tra di loro.

Apple potrebbe aver bisogno di molto tempo prima di poter annunciare al suo pubblico il primo MacBook modulare ma le probabilità di assistere effettivamente all’arrivo di un tale dispositivo non sono scarse. Nell’attesa avremo comunque l’opportunità di conoscere, tra sole poche settimane, quella che sarà la nuova generazione di iPad Air e il prossimo MacBook mini. Questi ultimi dovrebbero essere già pronti al lancio nel mese di marzo!