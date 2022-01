Apple ha rivelato in maniera indiretta di essere a lavoro su dei nuovi dispositivi il cui lancio potrebbe avvenire già nei prossimi mesi. In questi ultimi giorni è emerso un documento pubblicato dalla stessa azienda presso l’Eurasian Economic Commission nel quale sono presenti i codici relativi a due nuovi device presumibilmente corrispondenti alla nuova versione dell‘iPhone SE e un iPad Air.

Apple: nuovi iPad Air e iPhone SE in arrivo a breve!

Nelle ultime settimane le notizie riguardanti il colosso di Cupertino hanno fatto riferimento soprattutto a quelli che saranno gli aggiornamenti introdotti sul prossimo iPhone low cost. Da tempo attendiamo una nuova generazione di iPhone SE e aprile potrebbe essere il mese scelto da Apple per procedere con la presentazione ufficiale. Purtroppo però non ci saranno novità rilevanti dal punto di vista estetico. Il nuovo dispositivo riprenderà il suo predecessore pur presentando alcune novità dal lato tecnico. Soltanto nel 2023 Apple potrebbe apportare modifiche interessanti che riguarderanno soprattutto le dimensioni complessive dell’iPhone SE e il suo design.

Tenendo conto dei codici presenti nel documento a cui si è fatto riferimento è possibile affermare che tra le volontà di Apple vi è quella di rilasciare ben tre nuove varianti di iPhone ma non è ancora possibile aggiungere particolari informazioni sui dispositivi in questione. I codici riguardanti i nuovi modelli di iPad Air, invece, indicano la presenza di ben nove varianti ma, anche in questo caso, i dettagli scarseggiano. La serie di iPad Air in arrivo dovrebbe comunque sfoggiare alcune nuove particolarità dal punto di vista estetico.