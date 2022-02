MediaWorld sembra essere letteralmente impazzita, in questi giorni ha proposto al pubblico una nuova campagna promozionale che l’ha vista scontare i migliori prodotti in circolazione, raggiungendo livelli estremamente più bassi del normale.

Tutti gli sconti attualmente attivi, lo ricordiamo, sono da considerarsi validi solo ed esclusivamente nei negozi e sul sito, con però pagamento delle spese di spedizione in questo secondo caso (indistintamente dal livello di spesa effettivamente raggiunto). Coloro che spenderanno inoltre più di 199 euro, potranno comunque affidarsi alla rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il tutto con sole rate mensili addebitate in automatico sul conto corrente.

MediaWorld: sconti da pazzi con prezzi mai visti prima

Con le nuove offerte del volantino MediaWorld, gli utenti hanno la possibilità di acquistare i prodotti maggiormente desiderati, riuscendo a risparmiare sempre più del previsto. Partendo ad esempio dall’analisi della fascia alta della telefonia mobile, scopriamo la presenza di Apple iPhone 13 e iPhone 11, acquistabili a prezzi che oscillano tra un massimo di 899 ed un mino di 699 euro. Sempre parlando di top di gamma, sono anche presenti Galaxy S21 ed il nuovissimo Galaxy S21 FE, i cui prezzi sono praticamente identici, se considerate essere acquistabili a 729 e 719 euro.

Non mancano, sempre all’interno del medesimo volantino, anche prodotti decisamente più economici ed ugualmente performanti, come Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Galaxy A32, Galaxy A52s, galaxy S20 FE, Xiaomi Redmi Note 10S e simili, tutti proposti ad un prezzo che non va oltre i 400 euro di spesa. Per i dettagli della campagna promozionale, collegatevi subito a questo indirizzo.