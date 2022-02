Mozilla ha annunciato un grande aggiornamento del suo servizio VPN al fine di fornire migliori funzionalità di privacy agli utenti mobili. La funzionalità multi-hop di Mozilla VPN 2.7, introdotta a metà del 2021 per i computer desktop, sarà ora disponibile anche sui dispositivi mobili.

La funzionalità multi-hop di Mozilla VPN è semplice: consente agli utenti di connettersi a due server VPN anziché a uno solo. L’attività Internet viene prima instradata attraverso un singolo server VPN, denominato server di “ingresso”. I dati vengono quindi inviati tramite un server che Mozilla chiama il server VPN di “uscita”.

Mozilla VPN: la nuova versione è già disponibile

La funzione è semplice da usare e richiede solo pochi tocchi per l’attivazione. Per utilizzare Mozilla VPN, aprilo, tocca “Seleziona posizione” e seleziona “Multi-hop”. In un comunicato stampa, l’azienda ha dichiarato: “Riconosciamo che è più vitale che mai per te essere al sicuro e che tu sappia che quello che fai online è affar tuo”.

Gli utenti che sono “ultra-conservatori quando si tratta di privacy”, come attivisti politici, giornalisti che si occupano di temi delicati o chiunque altro la cui professione li metta in pericolo, dovrebbero trovare la funzione particolarmente utile, secondo Mozilla.

Lo svantaggio dell’utilizzo della funzione multi-hop di Mozilla VPN è che la velocità di Internet potrebbe diminuire e la batteria del dispositivo mobile potrebbe scaricarsi più rapidamente. Quando la privacy è fondamentale, tuttavia, molte persone saranno più che disposte a fare un tale sacrificio. Se volete provare la nuova funzione aggiornate, vi basterà scaricare il browser di Mozilla Firefox (se non lo avete già scaricato) e – una volta installato – aprire la VPN per iniziare a usufruire di una protezione aggiuntiva.