Se c’è un tema definitivo – anzi, una sola parola – per riassumere i nostri sentimenti alla fine del 2021, è sexy. Dopo mesi di isolamento e isolamento sociale, non vediamo l’ora di indossare i nostri vestiti migliori e andare a divertirci. Per il momento però, possiamo accontentarci di alcune delle serie più popolari su Netflix che sono un po’ piccanti.

Se ti piacciano le storie d’amore dell’era Regency o i piaceri proibiti della saga di 50 sfumature, i seguenti programmi faranno al caso tuo.

Le migliori serie sexy su Netflix