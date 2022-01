I clienti Iliad e MVNO non del tutto soddisfatti delle loro offerte telefoniche continuano ad avere a disposizione delle ottime alternative grazie a WindTre. A soli 8,99 euro al mese, il gestore propone la sua incredibile WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay, che permette di ricevere mensilmente i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

L’offerta è disponibile online ma solo per i clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

WindTre GO: come attivare l’offerta con 150 GB!

L’attivazione dell’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay può essere effettuata attraverso il sito ufficiale http://www.windtre.it. I clienti interessati dovranno indicare il gestore di provenienza e selezionare la tariffa desiderata per poi portare a termine l’acquisto della nuova SIM. Quest’ultima non prevede alcun costo, non sarà quindi necessario affrontare spese iniziali fatta eccezione per il primo rinnovo della tariffa.

Ogni mese è richiesta una spesa di soli 8,99 euro, da affrontare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I nuovi clienti dovranno indicare la modalità che desiderano utilizzare per poter portare a termine con successo l’attivazione dell’offerta WindTre.

Il gestore non richiederà spese aggiuntive e tutelerà tutti i clienti dai costi imprevisti includendo nel prezzo i servizi extra e disattivando i servizi a contenuto.