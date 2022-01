Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Boeing ha investito altri 450 milioni di dollari nella startup aeronautica Wisk Aero per sviluppare velivoli elettrici senza pilota, progettati per spostare i passeggeri nelle città come se fossero dei taxi volanti.

Secondo Wisk, l’investimento renderà la società una una delle più avanzate e finanziate al mondo.

Wisk è stata costituita nel 2019 come joint venture tra Boeing e Kitty Hawk Corporation. Quest’ultimo è un produttore di aerei elettrici fondato da Sebastian Thrun e dal cofondatore di Google Larry Page.

Nel maggio 2021, Wisk ha firmato il suo primo accordo per la gestione di taxi aerei negli Stati Uniti, secondo quanto riferito all’epoca dalla CNBC.

C’è un crescente interesse per lo sviluppo di taxi a volo autonomo. L’impegno di Boeing arriva proprio durante l’aumento del numero di startup aeronautiche che hanno deciso di investire miliardi di dollari in progetti come questo.

Il CEO di Wisk, Gary Gysin, in una dichiarazione pubblicata lunedì sul suo sito web ha scritto: “Mentre entriamo in questa nuova fase, questo finanziamento aggiuntivo ci consente di rimanere concentrati sul nostro core business e sulla nostra priorità numero uno, la sicurezza e l’avanzamento tecnologico.”

La prima volta che viene certificato un velivolo del genere

L’aereo eVTOL di sesta generazione di Wisk sarà il primo candidato per la certificazione di “un aereo autonomo, completamente elettrico, e pensato per il trasporto di passeggeri negli Stati Uniti“, secondo la dichiarazione.

La dichiarazione citava Marc Allen, Chief Strategy Officer di Boeing, afferma: “L’autonomia di guida è la chiave del futuro. Ecco perché l’autonomia di questi veicoli è un fattore fondamentale”.

Anche concorrenti come Airbus ed Embraer stanno sviluppando i propri aerotaxi elettrici, ma una delle principali sfide che tutti devono affrontare è “ottenere la certificazione di produzione“, ha detto al WSJ il preside di Directional Aviation Capital, Kenn Ricci.

Le compagnie aeree Boeing e Alaska hanno recentemente collaborato per testare nuove tecnologie e sviluppare aerei ecologici nel tentativo di combattere il cambiamento climatico.