La nota app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg si appresta a ricevere importanti aggiornamenti e che porteranno alcuni novità non indifferenti. Stando a quanto è emerso, infatti, arriverà su WhatsApp una nuova funzionalità riguardante l’invio di foto e video.

WhatsApp si prepara a ricevere nuove funzionalità sull’invio di foto e video

Nel corso delle ultime ore il sito web WABetainfo ha pubblicato alcune indiscrezioni riguardanti l’arrivo di un nuovo aggiornamento su WhatsApp. Come già accennato, l’app di messaggistica istantanea di Zuckerberg si appresta a ricevere nuove funzionalità legate all’invio di foto e video.

In particolare, il noto sito web ha pubblicato uno screenshot che ci mostra la funzionalità in questione. Osservando questo screenshot, possiamo dunque notare la presenza di due nuove sezioni nella pagina dedicata all’invio di foto e video. Queste ultime sono rispettivamente le sezioni denominate Recenti e Galleria. In questo modo, gli utenti potranno trovare in maniera più semplice foto e video che desiderano condividere con i propri contatti.

L’aggiornamento che porterà questa nuova feature non è ancora in fase di rilascio e non sappiamo con esattezza quando verrà rilasciato ufficialmente. Vi ricordiamo che è comunque previsto l’arrivo di tante altre novità per WhatsApp. Tra queste, sappiamo infatti da tempo che ci saranno le nuove Community, ovvero una nuova sezione molto simile agli attuali Gruppi, e le reazioni ai messaggi. Questa funzione è stata già introdotta sull’app rivale Telegram, ma ora sembra che anche per l’app di Marck Zuckerberg sia quasi tutto pronto per farla debuttare in veste ufficiale.