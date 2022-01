Unieuro raccoglie le migliori offerte dell’ultimo periodo, mettendole a disposizione di tutti gli utenti che al giorno d’oggi vogliono acquistare nuovi prodotti di tecnologia, oltre che naturalmente di coloro che invece vogliono buttarsi a capofitto nel mondo degli smartphone.

La campagna promozionale nasce per soddisfare il più possibile le esigenze dei consumatori finali, in questo modo gli acquisti possono essere completati sia recandosi nei vari punti vendita fisici, che tramite il sito ufficiale dell’azienda. La seconda opzione, lo ricordiamo, prevede anche la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse avere un valore superiore ai 49 euro.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram dedicato ad Amazon, potrete ricevere codici sconto gratis e grandissimi sconti speciali.

Unieuro: le nuove offerte sono incredibili

Follie da Unieuro, gli smartphone sono proposti a prezzi sempre più bassi e convenienti, con occasioni da non lasciarsi sfuggire anche nel momento in cui si volesse puntare direttamente verso la fascia alta della telefonia mobile. Il modello maggiormente interessante fra tutti, è chiaramente il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, un top di gamma a tutti gli effetti, anche nel prezzo di vendita; nonostante le offerte, infatti, viene ancora commercializzato a 999 euro. L’alternativa più economica e recente, è invece rappresentata dal Galaxy S21 FE, oggi disponibile a 699 euro.

Le alternative proposte nel volantino di Unieuro sono generalmente più economiche, e sono perfettamente rappresentate da Realme GT Master Edition, Realme Narzo, Galaxy A52, Vivo Y33s, ma anche il buonissimo Xiaomi Mi 11 Lite. Tutti i modelli appena elencati, sono in vendita ad un prezzo che non supera i 400 euro. Ogni altra informazione in merito alla corrente campagna, è rimandata direttamente al sito ufficiale.