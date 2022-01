Prodotti ritirati: alimenti rimossi dal commercio per ossido di etilene, ecco quali

Pensavate che l'ossido di etilene ci avrebbe dato tregua sparendo per sempre eh? E invece no, anzi. Le cause che si nascondono dietro ai prodotti ritirati sono legate principalmente al composto eterociclico contenente ossigeno. Ecco quali sono i nuovi alimenti pericolosi.