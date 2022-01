Prodotti ritirati: la corsa contro l'ossido di etilene non è ancora finita

Prodotti ritirati: è l’ennesimo caso, e la causa è sempre l’ossido di etilene. Ma di cosa si tratta? L’ossirano è un composto organico semplice che si ottiene per ossidazione dell’etilene (alcheni, idrocarburi), appunto. Esso ha proprietà disinfettanti e per tale ragione viene utilizzato in ambito alimentare vaporizzandolo contro muffe e batteri. Dunque è considerato un pesticida ed ovviamente in questi casi è vietato. Nell’ultimo periodo si è riscontrato in prodotti di ogni genere, tra cui: l’integratore Fortifit Muscoli e Ossa, il Preparato per Pane e Pizza Chef Nick Srl, i gelati Nuii e Milka, e l’integratore alimentare Curcudyn 60 capsule.

Prodotti ritirati: fate attenzione a queste date

Ebbene, anche stavolta vi sono dei ritiri dai supermercati. Stiamo parlando di un peperoncino macinato commercializzato da Compagnia Italiana Shapur Snc e confezionato nello stabilimento in via Rossaro 2 a Treviglio (provincia di Bergamo). Il prodotto, venduto sia in vasetti da 25-3o grammi che in busta da 500-1000 grammi e barattolo da 400 grammi – 25Kg, appartiene a tali lotti:

S21005-20/N – data di scadenza o termine minimo di conservazione febbraio 2023

– data di scadenza o termine minimo di conservazione febbraio 2023 S21005-41/N – data di scadenza o termine minimo di conservazione marzo 2023

L’ennesimo richiamo riguarda poi un lotto di polpette al pomodoro prodotto da Nutrisens-Bocage, marchio Naturhouse. Il numero è 46077, con data di scadenza 27/05/2023 e venduto in confezioni da 280 grammi.

Infine, il ritiro coinvolge anche le alghe Yutaka Sushi Nori, del produttore Tazaki Foods Ltd. Esse vengono realizzate nello stabilimento di 12 Innova Way, a Enfield (Regno Unito), ma in tal caso la causa è un elevato contenuto di iodio. I prodotti da visionare si trovano in confezioni da 11 grammi con questi termini minimi di conservazione: