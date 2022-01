WindTre non si lascia intimorire da Iliad e dalle sue ricche offerte low cost. Per controbattere al provider francese che proprio in questi ultimi giorni del mese ha riportato in auge la sua tariffa Giga 120, il gestore arancione rispolvera una delle migliori offerte del suo listino ovvero la Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa di fine Gennaio

La WindTre Go Unlimited Star+ rappresenta con ogni probabilità la migliore tariffa nel campo della telefonia mobile a Gennaio. I clienti infatti potranno accedere ad un pacchetto ricco di contenuti a costi inferiori rispetto a quelli di Iliad.

Nel dettaglio, gli abbonati che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica con la presenza di Giga senza limiti per la connessione di rete internet. Il prezzo previsto per la ricaricabile è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Gli abbonati che decidono di sottoscrivere la promozione WindTre Go Unlimited Star+ potranno beneficiare anche di ulteriori vantaggi, come la presenza di un costo bloccato per i primi sei mesi di abbonamento. Almeno durante il primo semestre dall’attivazione della SIM, WindTre si impegna a non applicare quindi alcun genere di rimodulazione sui prezzi.

Per quanto concerne le condizioni per l’attivazione, i clienti che scelgono questa ricaricabile dovranno aggiungere soltanto una piccola quota extra dal valore di 10 euro per la ricezione della scheda SIM. Fondamentale ai fini della sottoscrizione della tariffa sarà la portabilità del numero attuale da linee TIM, Vodafone ed Iliad.