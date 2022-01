Whatsapp: ecco come spiare i vostri contatti in un solo click

Quante volte, presi dall’insicurezza, è salita in noi una voglia irrefrenabile di controllare ciò che stava facendo effettivamente il nostro partner.. eppure, chissà poi per quale ragione, il buonsenso e la fiducia hanno sempre avuto la meglio. Ebbene, questi ultimi ora vengono messi a dura prova da un’app scoperta recentemente, che permette di spiare l’altro tramite Whatsapp (attenzione: quest’ultima non è coinvolta!). Volete sapere come? Continuate a leggere!

Whatsapp: l’app che vi permette di spiare l’altro

Bhe? Pensavate davvero che avremmo diffuso una notizia del genere? Burloni! Certo che no! Possiamo però confidarvi un qualcosa di simile, più o meno. Innanzitutto sappiate che diffondere corrispondenza privata o leggere conversazioni senza il permesso altrui, è reato. Come recita l’articolo 15: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge“.

Detto questo, volete sapere di quale app stiamo parlando? Il suo nome è Whats Tracker, e la si può scaricare da qualsiasi smartphone dotato di una connessione ad internet. Grazie ad essa sarà possibile tracciare i movimenti dei contatti selezionati sull’app, permettendoci così di vedere tutte le volte in cui si connettono e si disconnettono da Whatsapp. Si, lo sappiamo, non è ciò che vi aspettavate. Ma d’altronde è impossibile (ed illegale) trovare un software in grado di andare oltre questo, per fortuna.