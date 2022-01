Motorola ha voltato pagina nel 2021 e sembra prepararsi a competere con i big nel 2022. È incoraggiante vederlo; dopotutto, con un colosso come Lenovo alle spalle, ci aspettiamo che l’azienda produca solo buoni smartphone di punta. A dicembre, l’azienda ha dimostrato il suo desiderio di competere diventando il primo marchio di smartphone al mondo a presentare un dispositivo basato sullo Snapdragon 8 Gen 1.

Lo smartphone in questione è stato rilasciato in Cina come Motorola Edge X30. Secondo i rapporti, sarà rilasciato nelle regioni globali come Motorola Edge 30 Pro. Un nuovo rapporto ha rivelato fatti sul futuro smartphone di punta di Motorola. Questo device è noto come Motorola Frontier e dovrebbe essere uno dei più grandi flagship del 2022. Il nome in codice del dispositivo è ‘Frontier 22’ e le sue specifiche sono state divulgate.

Motorola Frontier potrebbe essere presentato presto

Secondo alcune indiscrezioni, il Motorola Frontier sarà alimentato dal Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 Plus. È vero, il prossimo flagship includerà uno Snapdragon 8 Gen 1 Plus non divulgato, che, come suggerisce il nome, è un’edizione aggiornata dello Snapdragon 8 Gen 1. Quella variazione potrebbe arrivare prima del normale e potrebbe coincidere con le speculazioni che Qualcomm sta ottenendo alcune delle sue CPU da TSMC. Non sappiamo quali siano i miglioramenti, ma prevediamo velocità di clock leggermente superiori per i core X2 e A710.

Le persone di WinFuture ha anche pubblicato i rendering di design del nuovo smartphone Motorola, oltre alle specifiche cruciali. Sul retro dello smartphone sarà presente un modulo fotocamera rettangolare con disposizione a tripla fotocamera. Includerà anche un sensore della fotocamera principale da 200 MP con capacità OIS. Dispone inoltre di una fotocamera ultrawide da 50 megapixel e di un teleobiettivo da 12 megapixel per uno zoom ottico 2x. Il dispositivo avrà la stessa fotocamera frontale da 60 MP dell’Edge X30 per i selfie.

Il Motorola Frontier è dotato di un display Full HD+ da 6,67 pollici. Ha un pannello AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e certificazione HDR 10+. Verrà preinstallato con Android 12. Ci sono anche tre opzioni di archiviazione per il telefono: 8 GB / 128 GB, 8 GB / 256 GB e 12 GB / 256 GB.