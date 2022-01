Sembra che Twitter stia sviluppando una funzionalità che ti consentirebbe di condividere i tweet con un gruppo selezionato di individui. Se questo suona familiare, è perché la funzione Amici intimi di Instagram ti consente di fare la stessa cosa. Twitter ha rilasciato alcuni dettagli della funzione, che all’epoca era soprannominata ‘Amici fidati’, a luglio. Alessandro Paluzzi, sviluppatore mobile, da allora segue la crescita di Twitter, che finalmente sta iniziando a prendere forma.

Le scoperte più recenti di Paluzzi forniscono alcune informazioni su come potrebbe funzionare la funzione: sembra che Twitter stia lavorando su una pagina con informazioni aggiuntive, il che indica che puoi aggiungere fino a 150 persone. Solo questi utenti hanno accesso per guardare e rispondere ai tweet pubblicati sul tuo ‘Flock’. Se cambi idea su qualcuno, Twitter afferma che puoi eliminare chiunque dalla tua lista in qualsiasi momento e non riceveranno alcun messaggio.

Twitter rilascerà questa funzione molto presto

Paluzzi ha scoperto un’etichetta che potrebbe essere visualizzata sotto un tweet se sei nel gruppo di qualcuno e inviano un tweet, in cui si legge: ‘Puoi vedere questo Tweet poiché l’autore ti ha aggiunto al suo gruppo. Questo dovrebbe aiutarti a distinguere tra gli amici intimi e tutti gli altri che segui su Twitter. Per inviare un tweet al tuo Flock, sembra che Twitter fornisca un’opzione prima di inviarlo, consentendoti di scegliere tra tutti Twitter e gli utenti scelti.

Twitter ha introdotto a settembre le Community solo su invito, uno strumento simile che ti consente di interagire con altre persone che condividono i tuoi interessi. Puoi inviare tweet a una comunità specifica anziché a tutti i tuoi follower, così come puoi limitare i tuoi tweet al tuo stormo. Non si sa quando la funzione in stile ‘amici intimi’ di Twitter sarà disponibile per tutti gli utenti, ma si spera che non sarà un flop come Fleets.

‘Twitter è sempre al lavoro su modi innovativi per aiutare le persone a impegnarsi in conversazioni sane e stiamo attivamente ricercando modi per consentire alle persone di comunicare in modo più discreto’, ha affermato la portavoce di Twitter Tatiana Britt. ‘A questo punto, non abbiamo altre informazioni da fornire sulla funzione, ma possiamo confermare che ‘Twitter Flock’ è solo un nome segnaposto.’