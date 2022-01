Il servizio di streaming cloud Stadia di Google ha due opzioni di abbonamento: puoi semplicemente acquistare i giochi che desideri senza costi di accesso ricorrenti (simile a Steam), oppure puoi iscriverti a Stadia Pro per lo streaming 4K e l’accesso gratuito ad alcuni giochi (un po’ simile a Xbox Live Gold o PS Plus). Dal prossimo mese Stadia Pro raggiungerà un nuovo traguardo: 50 giochi saranno offerti gratuitamente.

Al momento, Stadia ha circa 200 giochi disponibili per l’acquisto, ma ci sono anche alcuni titoli gratuiti per chiunque abbia un abbonamento Stadia Pro. I giochi vengono aggiunti e rimossi dall’elenco di Stadia Pro regolarmente, tuttavia una volta che qualcuno riscatta un gioco (e continua a pagare per Stadia Pro), può accedervi a tempo indeterminato senza acquistarlo. Il 1° febbraio, Life Is Strange Remastered, Life Is Strange: Before The Storm Remastered, Cosmic Star Heroine, Nanotale – Typing Chronicles, Merek’s Market, One Hand Clapping e PHOG! verrà aggiunto a Stadia Pro. Anche DIRT 5 e MotoGP 20 lasceranno Stadia Pro.

Google Stadia sta lavorando duramente

Questa è la prima volta che Stadia Pro includerà 50 giochi contemporaneamente, quindi se stavi pensando di unirti a Stadia Pro, ora potrebbe essere un buon momento per farlo visto che ci sono così tanti titoli disponibili da prendere. Come affermato in precedenza, devi mantenere attivo il tuo abbonamento di 9,99 euro al mese per continuare ad accedere se un gioco viene rimosso da Stadia Pro.

Google ha lavorato duramente negli ultimi mesi per migliorare la disponibilità di Stadia, in particolare sulle smart TV. Il servizio è stato disponibile per la prima volta sulla maggior parte delle smart TV LG a dicembre e il Gaming Hub sui televisori Samsung in arrivo includerà Stadia e altre piattaforme di streaming di giochi (come GeForce Now). Per un certo periodo, Google ha anche venduto Stadia Premiere Edition al prezzo basso di 22 euro.