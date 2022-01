Alcuni clienti di Google Drive potrebbero avere familiarità con vari tipi di attacchi diffusi tramite il sito, come esche di phishing e attacchi ransomware. Google ha aggiunto un nuovo strumento di sicurezza a Drive per aiutarti a rimanere aggiornato sui file potenzialmente dannosi.

Quando sei pronto per scaricare e accedere a un documento, un’immagine o un file potenzialmente pericoloso, Google Drive visualizzerà ora un banner di avviso. La nuova funzionalità è ora disponibile in tutti i piani di Google Workspace, G Suite Basic e G Suite Business.

Google Drive: migliorata la sicurezza della piataforma

Dopo aver fatto clic su un collegamento, nella parte superiore della pagina degli allegati viene visualizzato il banner giallo. Dovrebbe essere visualizzato prima di scaricare un file sul tuo laptop, avvertendoti che sembra sospetto e ‘potrebbe essere utilizzato per rubare le tue informazioni personali’.

Se hai utilizzato Documenti, Fogli, Presentazioni o Disegni Google, riconoscerai l’avviso di sicurezza. Google ha rivelato metodi aggiuntivi per proteggere i clienti da file dannosi al Cloud Next 2021. Queste notifiche sono state inviate ai servizi di sincronizzazione dei file alla fine dello scorso anno.

È utile se utilizzi frequentemente Google Drive, che, come la maggior parte degli altri siti di file hosting, è incline a comportamenti aggressivi. I truffatori sono stati rilevati utilizzando Drive nel 2020 per inviare e-mail e notifiche push. A prima vista, le comunicazioni sembravano autentiche, ma collegavano gli utenti a siti Web fraudolenti.

Il nuovo avviso di sicurezza di Drive, come qualsiasi altra implementazione graduale, non sarà disponibile per tutti una volta, ma dovrebbe essere disponibile entro le prossime due settimane.