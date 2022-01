Si dice che Google stia lavorando a un nuovo Chromecast rivolto a persone che non hanno ancora acquistato una TV 4K. Secondo Protocol, il dispositivo a basso costo utilizzerà l’interfaccia di Google TV, verrà fornito con un telecomando e avrà una risoluzione massima di 1080p.

Si ritiene che il dispositivo, che potrebbe essere chiamato Chromecast HD con Google TV, sia in grado di decodificare il codec video AV1 (che il Chromecast compatibile con 4K con Google TV non supporta a livello hardware). Data l’output di qualità inferiore, sembra probabile che il device sarà meno costoso del Chromecast da 50 euro con Google TV.

Google TV potrebbe essere presentato presto

Il Chromecast 1080p di terza generazione di Google è sul mercato da più di tre anni. Quel dispositivo, che è ancora disponibile per 30 euro circa, non ha un telecomando e non supporta le app native. Dato che Roku e Amazon vendono dispositivi di streaming 1080p per meno di 50 euro, Google dovrebbe rilasciare un Chromecast di fascia bassa con l’interfaccia utente di Google TV, un telecomando e possibilmente il supporto di Stadia.

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare di un dongle Chromecast con nome in codice ‘Boreal’. 9to5 Google ha annunciato la scorsa settimana che stava lavorando su un dispositivo con quel moniker, ma non sono state fornite specifiche. Non è chiaro se Google intenda introdurre Chromecast HD con Google TV (o come si chiamerà).

Non sembra essere abbastanza appariscente da essere mostrato durante l’evento hardware autunnale annuale, ma come sottolinea Protocol, l’azienda ha presentato diversi gadget alla sua conferenza degli sviluppatori I/O, che di solito si tiene a maggio. Altre recenti speculazioni affermano che il primo smartwatch con marchio Google, così come il Pixel 6a, sarà rilasciato in quel periodo.