Con WhatsApp che prepara l’opzione per migrare la cronologia chat dai telefoni Android a iOS, l’app sta anche lavorando a un altro importante aggiornamento per migliorare le sue edizioni desktop e web.

Secondo WABetaInfo, WhatsApp sta lavorando per aggiungere la verifica in due passaggi alla sua app desktop e all’edizione web. Poiché così tante persone si affidano a WhatsApp per lavorare e comunicare, non è raro che i criminali cerchino di sfruttare gli utenti di WhatsApp con truffe.

WhatsApp continua a fidelizzare i suoi utenti

Mentre l’app ha tentato di risolvere queste frodi rendendo chiaro agli utenti l’attivazione della verifica in due passaggi e persino consentendo all’utente di sbloccare l’app con Touch ID o Face ID, il numero di persone che perdono i propri account o vengono ingannate è aumentato.

Mentre WhatsApp sta ancora lavorando sul supporto multi-dispositivo, gli utenti saranno in grado di navigare nell’app dal desktop o dal Web senza dover avere il telefono nelle vicinanze o addirittura acceso. Tenendo presente questo, l’abilitazione della verifica in due passaggi fornirà ai consumatori una maggiore sicurezza.

‘Quando registri il tuo account WhatsApp, ti verrà richiesto di fornire un PIN personale dopo aver inserito il numero a 6 cifre.’, dice WABetaInfo. WhatsApp vuole semplificare la gestione della verifica in due passaggi ovunque, quindi stanno lavorando per implementare la funzionalità in un futuro aggiornamento del client web/desktop. Poiché la funzione è ancora nelle prime fasi di sviluppo, non si sa quando sarà disponibile per i beta tester pubblici.

Nella versione iOS dell’app, un’altra funzionalità su cui sta lavorando WhatsApp è la possibilità di visualizzare lo sfondo della chat mentre si effettuano chiamate vocali. Secondo WABetaInfo, ‘per il momento, WhatsApp non mostra lo sfondo della chat reale (poiché puoi impostare più sfondi per ciascuna chat), ma mostra sempre quello predefinito’.