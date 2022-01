Ogni giorno vengono ritirati dal mercato internazionale migliaia di prodotti non conformi con le normative europee sulla sicurezza e sulla tossicità di alcuni materiali, che possono risultare dannosi e nocivi non solo per le persone adulte, ma soprattutto per i bambini. Il motivo è che molti di questi prodotti sono destinati a questi ultimi.

Tartaruga di peluche verde venduta su Wish

Il materiale plastico del prodotto contiene una quantità eccessiva di bis(2-etilesil)ftalato (DEHP) (valore misurato fino al 37%% in peso). Questo ftalato può nuocere alla salute dei bambini, causando possibili danni al loro sistema riproduttivo. Inoltre, la ventosa può staccarsi facilmente. Se un bambino mette il prodotto in bocca, la ventosa può staccarsi lasciando le vie aeree ostruite dalla ventosa. Infine è facilmente accessibile il materiale di imbottitura del prodotto che, se ingerito, potrebbe provocare soffocamento.

Papera di plastica venduta in diversi Stati e online

Il prodotto non è conforme al regolamento REACH, ai requisiti della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli e alla pertinente norma europea EN 71-1.

Piccole parti (plastica dura) possono staccarsi. Un bambino piccolo può metterli in bocca e soffocare. Il materiale plastico del giocattolo contiene una quantità eccessiva di bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) e diisobutilftalato (DIBP) (valori misurati: rispettivamente 28% e 0,18% in peso). Questi ftalati possono danneggiare la salute dei bambini, causando possibili danni al loro sistema riproduttivo. Il prodotto non è conforme al regolamento REACH.

Xilofono venduto da Primark

Piccole parti (piede dello xilofono e sfera nella parte superiore del martello) possono staccarsi facilmente dal giocattolo. Un bambino piccolo può mettere queste piccole parti in bocca e soffocarle.

Il prodotto non è conforme alla Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli e alla norma europea EN 71-1.