Dopo aver iniziato l’anno con l’annuncio del 10 Pro 5G in Cina, OnePlus spera di sfruttare l’entusiasmo con una serie di lanci di nuovi prodotti in una varietà di generi. Il primo trimestre del 2022 sarà impegnativo per l’azienda cinese, poiché una nuova fuga di notizie ci fornisce una buona idea dei prodotti che verranno rilasciati nei prossimi mesi. Ciò includerà il lancio di uno smartphone in India a febbraio, oltre a una serie di altri telefoni, accessori e versioni TV in altri territori nei prossimi mesi.

Queste informazioni provengono dall’affidabile Yogesh Brar, ottimista sul debutto di OnePlus Nord 2 CE 5G in India e sul lancio del Nord N20 in Europa, entrambi previsti per febbraio. Il tweet di Yogesh rivela che OnePlus 10 Pro sarà rilasciato a livello globale a marzo, seguito dal rilascio di un sistema operativo unificato basato su Android 12 basato su OPPO ColorOS e OxygenOS.

OnePlus si prepara al debutto della sua nuova serie di device

OnePlus Nord CE 2 5G è ora in fase di test in India e in Europa, con una data di rilascio a febbraio. Il Nord CE sarà sostituito dal dispositivo di fascia media. È stato scoperto sul sito web del Bureau of Indian Standards (BIS), che aumenta la probabilità del suo rilascio.

Questo telefono MediaTek Dimensity 900 con nome in codice Ivan con numero di modello IV2201 può avere un display AMOLED Full HD+ da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una configurazione a tripla fotocamera posteriore guidata da un sensore primario da 64 MP. Molto probabilmente includerà una batteria da 4500 mAh con capacità di ricarica rapida da 65 W, 12 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

A parte questo, OnePlus dovrebbe presentare una linea di smart TV, auricolari con archetto da collo abilitati ANC e auricolari. Yogesh aveva precedentemente affermato in un tweet che OnePlus terrà un lancio ogni mese a partire da gennaio 2022. Abbiamo visto OnePlus 9RT e OnePlus Buds Z2 in India a gennaio, quindi uno qualsiasi dei lanci sopra menzionati dovrebbe logicamente essere rimandato a febbraio.