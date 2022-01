Il colosso Google, nelle scorse settimane, ha finalmente deciso di introdurre un piano di abbonamento annuale per Youtube Music e Youtube Premium.

Di conseguenza, chi sottoscrivesse in questi giorni un nuovo abbonamento, si troverebbe di fronte l’opzione di un piano annuale, oltre al piano mensile e alla prova gratuita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google introduce un piano annuale per YouTube Music e YouTube Premium

Per quanto riguarda Youtube Premium, il piano annuale prevede una spesa di 107,99 dollari, con un risparmio rispetto al piano mensile di quasi 36 dollari annui, mentre per Youtube Music Premium, la spesa del piano annuale ammonterebbe a 89,99 dollari, con un risparmio annuale di circa 30 dollari all’anno. Niente male davvero, ma chi volesse approfittare del nuovo piano e avesse attualmente un piano mensile, però, dovrebbe annullare l’iscrizione e ri-abbonarsi.

I piani annuali sono sicuramente un bel risparmio, soprattutto per questo tipo di servizi che uno usa continuamente e difficilmente abbandona dopo poco tempo. La brutta notizia? In Italia non è prevista questa possibilità, gli unici paesi in cui si può approfittare della nuova opzione sono Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Russia, Turchia, Germania, Tailandia, India e Giappone.

L’altra nota stonata è che questa sembra essere solo una promozione con scadenza a brevissimo termine, disponibile infatti solo fino al 23 Gennaio. Peccato, speriamo Google riproponga l’esperimento a una platea più ampia di utenti. Per il momento dobbiamo scordarci questa possibilità, ma mai dire mai, nel caso torneremo ad aggiornarvi più avanti.