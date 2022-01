Carrefour sconvolgente: offerte con prezzi quasi gratis su tanti prodotti

I migliori prodotti da Carrefour sono disponibili a prezzi decisamente scontati, grazie ai quali gli utenti si ritrovano a spendere sempre meno, ma godendo ugualmente di una delle più interessanti campagne promozionali dell’intero mese di Gennaio 2022.

I prezzi sono bassi sui prodotti più in voga del periodo, e sopratutto le scorte non presentano limitazioni importanti; in altre parole, gli acquisti possono essere completati quando (entro la scadenza della campagna) e dove si vorrà, senza brutte sorprese. I prodotti, in aggiunta a quanto indicato, sono distribuiti dall’azienda con la loro garanzia della durata di 24 mesi.

Carrefour shock: tutte le offerte hanno prezzi mai visti

Con il volantino Carrefour gli utenti riescono a mettere le mani su discreti prodotti di tecnologia generale, a prezzi relativamente abbordabili. La telefonia mobile è coinvolta nella campagna, ma solamente di striscio, poiché i modelli inclusi sono tutti commercializzati a cifre che non superano i 200 euro.

Il migliore della selezione è sicuramente il Samsung Galaxy A12, un terminale da soli 169 euro, consigliato per gli utenti che vogliono godere di discrete prestazioni, dell’interfaccia ufficiale di Samsung, e sopratutto di un buon comparto fotografico. Le alternative sono infine rappresentate da Xiaomi Redmi 9At, il cui prezzo è inferiore ai 100 euro, oppure anche Oppo A53s, proposto alla cifra finale di 159 euro.

La campagna promozionale non termina qui, se volete essere aggiornati in merito alle offerte del volantino, dovete comunque pensare di collegarvi al sito ufficiale e ricevere sul vostro smartphone i prezzi più bassi.