L’operatore telefonico virtuale ho. Mobile ha spiazzato un po’ tutti. Quest’ultimo ha infatti da poco presentato e reso disponibile una nuova offerta di rete mobile che fa letteralmente fioccare i già, ovvero ho Fioccano Giga con ben 150 GB di traffico dati da utilizzare per navigare.

ho. Mobile spiazza tutti con la sua nuova offerta denominata ho Fioccano Giga

Nonostante sia iniziato soltanto da pochi giorni il nuovo anno i vari operatori telefonici sono subito partiti all’attacco con una valanga di proposte e offerte. Come già accennato, in particolare, l’operatore virtuale di casa Vodafone ha da poco lanciato ufficialmente una nuova offerta di rete mobile.

Si tratta di ho Fioccano Giga e, come suggerito anche dal nome, offre a chiunque la attiverà un enorme quantitativo di traffico dati per navigare. Nello specifico, si tratta di ben 150 GB con connettività 4G sulla Giga Network di Vodafone. Oltre a questo, con questa offerta sono sempre compresi come di consueto sia minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri sia SMS illimitati verso tutti.

Come da tradizione di ho. Mobile, anche il costo di questa offerta è molto basso. Si pagherà soltanto 8,99 euro al mese e per il primo mese è previsto un costo di 1 euro per la scheda SIM. Vi ricordiamo, però, che per il momento si tratta di una promo riservata a chi effettuerà la portabilità dagli operatori Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile e Italia Power.