L’applicazione Google Maps ha recentemente introdotto delle nuove funzioni che la rendono molto più dettagliata. Queste funzioni stanno per arrivare anche in Italia, la prima città a riceverle è Roma.

Si tratta di novità che l’azienda di Mountain View aveva preannunciato a livello globale nei mesi scorsi, alcune riguardano addirittura il 2020, e che ora finalmente raggiungono il nostro Paese. A partire dalla Città Eterna, appunto.

Google Maps: sarà dettagliata anche in Italia

Google Maps si affida all’intelligenza artificiale per introdurre la funzione di mappe stradali dettagliate, tramite cui sarà possibile individuare con estrema facilità la presenza di marciapiedi, strisce pedonali e isole pedonali, nonché di una strada in pendenza. Come spiega Big G, si tratta di informazioni importanti soprattutto ora che, causa pandemia, le persone sono alla ricerca di modi alternativi per muoversi in città.

Dunque si parte da Roma con le novità di Google Maps: le mappe diventano più dettagliate grazie all’ausilio di AI e algoritmi capaci di interpretare al meglio le immagini satellitari. Oltre alle novità già elencate, ci si potrà affidare a una serie di informazioni aggiuntive sul traffico, sulle passeggiate a piedi e sulla individuazione di aree affollate.

Si sa, purtroppo di questi tempi è meglio evitare di camminare in mezzo a troppa gente, e questo strumento potrebbe aiutarci a muoverci in modo più sicuro. Arrivati a questo punto non ci resta che attendere per vedere con i nostri occhi tutte le novità.