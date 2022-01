OnePlus ha appena annunciato che il suo OnePlus 10 Pro appena rilasciato sarà lo smartphone ufficiale per la competizione di eSport della lega professionistica ‘Peace Elite’. Lo smartphone è l’ultimo cellulare di punta dell’azienda, con specifiche e funzionalità di alto livello come la tecnologia HyperBoost che lo rendono ideale per i giochi mobile.

Per coloro che non hanno familiarità, la tecnologia HyperBoost è una tecnica basata sull’intelligenza artificiale sviluppata per far funzionare i giochi in modo più fluido e costante. L’azienda cinese ha affermato che ci sono voluti due anni per crearlo e consente al 10 Pro di offrire fps maggiori senza sacrificare la velocità modificando la fedeltà grafica. Inoltre, aumenta l’efficienza di elaborazione della GPU del 36%.

OnePlus 10 Pro offre fenomenali prestazioni da gioco

Il dispositivo può anche essere overcloccato utilizzando la sua capacità O-Sync per ridurre la latenza tra l’input tramite il display e l’azione all’interno di un gioco. In particolare, OnePlus 10 Pro è alimentato dal Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che gli consente di essere un eccellente telefono da gioco. Questo chipset migliora in diversi modi il SoC Snapdragon 888 della generazione precedente. Il maggiore aumento di velocità, tuttavia, viene dalla GPU, che è stata notevolmente migliorata con il nuovo chipset.

Sia il produttore di smartphone che lo studio dietro Peace Elite hanno fatto l’annuncio sui rispettivi account Weibo all’inizio di questa settimana. Di conseguenza, OnePlus 10 Pro è stato designato come smartphone ufficiale per la PEL Peace Elite Professional League nel 2022. La relazione PEL 2022 non sorprende data la lunga storia di coinvolgimento di OnePlus nel settore degli eSport.