Il famosissimo social network powered by Meta a quanto pare è proprio intenzionato a rivoluzionare il proprio aspetto e la propria gestione, dal punto di vista però dell’utente, se infatti fino a questo momento l’azienda si è dedicata soprattutto alla gestione dei reels e delle stories, che negli ultimi anni hanno fatto la fortuna del social, adesso è arrivato il momento di pensare ai profili, alla feed e alla loro gestione.

Recentemente è arrivata notizia di una nuova feed che presto arriverà sui nostri smartphone, la quale introdurrà tre nuove opzioni di visualizzazione dei post di coloro che seguiamo, a quanto pare però non sarà l’unica cosa a cambiare, presto anche la gestione dei post nel nostro profilo cambierà, vediamo insieme di cosa si tratta.

Instagram sembra intenzionato a modificare la gestione del proprio profilo per consentire di “arredarlo” a proprio piacimento, se fino ad oggi infatti la disposizione dei post seguiva un ordino cronologico, molto presto potremo sistemare a nostro piacimento l’ordine dei post che abbiamo condiviso, proprio come mostrato dal reverse engineer Alessandro Paluzzi, che è riuscito a scovare la feature nel codice dell’app.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like 👀 pic.twitter.com/fjmkJD4je2

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022