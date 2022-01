Gmail per Android ha ora raggiunto 10 miliardi di installazioni su Google Play Store, segnando un nuovo record per il servizio di posta elettronica di Google. Poiché è preinstallato su quasi tutti gli smartphone Android, miliardi di persone in tutto il mondo utilizzano l’app di posta elettronica del gigante della ricerca per account di posta elettronica sia professionali che personali.

Google ha introdotto nuove funzionalità in Gmail nel corso degli anni, inclusa la possibilità di effettuare conversazioni video direttamente all’interno dell’app tramite Google Meet e, più recentemente, nuovi filtri di ricerca che forniscono agli utenti mobile gli stessi strumenti degli utenti desktop.

Gmail ha battuto un nuovo record

Mentre Gmail è in circolazione da anni ed è stato scaricato oltre 10 miliardi di volte, la seconda app di posta elettronica di Google, Inbox by Gmail, è stata lanciata nel 2015 ed è stata interrotta quattro anni dopo. Molte delle innovazioni di Inbox, come l’opzione per posticipare le e-mail, Smart Reply, nudge e notifiche ad alta priorità, alla fine si sono fatte strada nell’interfaccia principale di Gmail.

Gmail è l’ultima app Android proprietaria a superare i 10 miliardi di installazioni, unendosi ai ranghi di Google Play Services, YouTube e Google Maps. Sebbene Google Play Services sia stata la prima app a farlo nel 2020, è stata rapidamente seguita da YouTube la scorsa estate e Google Maps nel novembre 2021. In questo momento, anche Google Chrome ha superato i 10 miliardi di installazioni.

Quando si tratta delle prossime app che raggiungeranno i 10 miliardi di installazioni, l’app Facebook di Meta e Google Drive sono entrambe dietro con oltre 5 miliardi di installazioni ciascuna. Ora che Gmail ha superato i 10 miliardi di installazioni, Google celebrerà sicuramente il traguardo con un post sul blog e potremmo anche vedere nuove funzionalità aggiunte al servizio di posta elettronica dell’azienda nel prossimo futuro.