Comet spaventosa: solo oggi tutti gli smartphone sono scontatissimi

Gli smartphone sono veramente scontatissimi da Comet in questi giorni di metà Gennaio, i prezzi sono decisamente più bassi di quanto effettivamente avremmo sperato di vedere, garantendo a tutti noi un risparmio decisamente degno di nota, nonché di altissimo livello generale.

Spendere poco con Comet può essere davvero molto facile, grazie all’ultimo volantino gli utenti possono fruire delle offerte praticamente ovunque in Italia, sia nei vari negozi sul territorio, che decidendo di affidarsi direttamente all’e-commerce. Quest’ultimo rappresenta a tutti gli effetti un porto sicuro per molti, poichè permette di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, senza essere minimamente obbligati a pagare le spese per la consegna (solo per gli ordini superiori ai 49 euro).

Comet: tutte le nuove offerte di Gennaio

I Saldi Invernali arrivano ufficialmente da Comet con prezzi ancora più bassi e convenienti su tantissimi prodotti, le nuove offerte attive fino al 19 gennaio prevedono la possibilità di accedere agli attuali top di gamma, come Oppo Find X3 Neo, disponibile a soli 569 euro, ma anche Oppo Reno6 Pro, il cui prezzo si aggira a 699 euro, oppure un Galaxy Z Flip3, in vendita rispettivamente a soli 799 euro (il foldable di ultima generazione).

Non mancano chiaramente riferimenti a prodotti meno costosi, ovvero dispositivi in vendita ad un prezzo che non superi i 400 euro, ed ugualmente attrattivi per la maggior parte degli utenti. Questi sono rappresentati da Galaxy S20 FE, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Redmi Note 10, Oppo Find X3 Lite o anche galaxy A52s. Ogni offerta è visionabile a questo link.