Android: più di 20 app e giochi a pagamento sul Play Store di Google sono gratis

Il mese di gennaio è stato portatore di tante novità per moltissime persone così come della solita consuetudine per molte altre. Allo stesso tempo si può parlare del sistema operativo Android, il quale rientra in entrambe le fattispecie. Se da un lato infatti il robottino verde concede sempre la solita solidità agli utenti offrendo il suo massimo supporto, dall’altro non esclude tante novità pronte ad arrivare.

Alcune di queste vanno a riguardare molto da vicino il Play Store di Google, celebre market che è in grado di mettere a disposizione del pubblico titoli di vario genere. Applicazioni e giochi sono infatti disponibili in ogni salsa al suo interno, con alcune novità che potrebbero riguardare chiunque. Da ora e per qualche giorno saranno infatti disponibili giochi ed alcune applicazioni a pagamento in maniera gratuita per tutti gli utenti con un dispositivo Android. L’occasione è ghiotta, da non lasciarsela scappare.

Android: questi titoli a pagamento risultano gratuiti solo per qualche giorno sul Play Store