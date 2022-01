L’operatore Vodafone Italia ha deciso di riproporre ad alcuni già clienti ricaricabili, l’offerta denominata Special Minuti 100 Giga ad un prezzo molto vantaggioso, solo 12 euro al mese.

Il costo di attivazione previsto è di solo 1 euro e non possiamo escludere che venga proposta anche ad altri clienti Vodafone con un prezzo mensile personalizzato. Ricordiamoci insieme cosa prevede.

Vodafone propone la Special Minuti 100 Giga a 12 euro al mese

Questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 100 Giga di traffico internet alla massima velocità disponibile a 12 euro al mese. Le offerte personalizzate possono essere proposte attraverso diversi canali: sezione “Offerte Per Te” dell’App My Vodafone, Negozi Vodafone, SMS, IVR 42100, IVR 42200, IVR 40333, IVR 190, Area Fai Da Te dal sito ufficiale dell’operatore o si possono richiedere direttamente all’assistente digitale Tobi.

In caso di superamento dei Giga disponibili la navigazione sarà bloccata fino al prossimo rinnovo. Se il cliente ha attivato in precedenza “1 Giga di Riserva” si continuerà a navigare secondo le condizioni di questa opzione extrasoglia. I minuti inclusi sono senza scatto alla risposta, mentre il traffico dati incluso è conteggiato a singolo KB consumato. L’offerta può essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione Europea, secondo il regolamento “Roaming Like at Home“. Sono previsti, infatti, dei limiti mensili per il traffico dati in Roaming UE.

Si ricorda che per utilizzare la SIM il credito deve essere superiore a 0 euro. In caso di addebito su credito residuo, se quest’ultimo si esaurisce, il servizio non si blocca, ma si potrà parlare e navigare sul territorio nazionale e nei Paesi dell’Unione Europea, nelle condizioni di uso corretto e lecito, a 99 centesimi di euro per 24 ore, per un massimo di 48 ore consecutive dall’esaurimento del credito.