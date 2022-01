Immersi come siamo nel marasma di contenuti multimediali è difficile scegliere cosa guardare su Netflix. Che fine hanno fatto i sequel delle nostre Serie TV preferite? Spesso passa tanto tempo tra il rilascio di una stagione e l’altra. Oggi siamo qui per voi ad indicare il proseguo della programmazione diffusa dal fornitore americano per il nuovo mese. Mettetevi comodi, stanno per arrivare decine di nuovi contenuti da seguire.

Serie Netflix in uscita: divano, popcorn e telecomando

Mentre è interessante notare le liste aggiornate per Prime Video e Infinity Plus il focus si concentra come sempre su Netflix Italia, il più amato e versatile dei servizi di streaming online. Si comincia con nomi eccellenti come Ozark 4 ed After Life 3. Solo questo? Niente affatto perché la lista è lunga ed è proposta qui di seguito per tutti i fan.

SERIE TV

REBELDE

THE JOURNALIST

ARCHIVE 81 – UNIVERSI ALTERNATIVI

THE HOUSE

TOO HOT TOO HANDLE S3

EL MARGINAL

VIAGGI PRELIBATI: MESSICO

OZARK S4

NEYMAR: IL CAOS PERFETTO

THE ORBITAL CHILDREN

LA DONNA NELLA CASA DI FRONTE ALLA RAGAZZA DALLA FINESTRA

INCASTRATI

AFTER LIFE S3

SNOWPIERCER S3

FILM

4 META’

BRAZEN

RIVERDANCE – L’AVVENTURA ANIMATA

IL TRATTAMENTO REALE

HOME TEAM

MONACO: SULL’ORLO DELLA GUERRA

MOTHER/ANDROID

Merita una menzione speciale Squid Game che ultimamente si è garantita il favore della critica con il rilascio dela versione doppiata in italiano. L’elenco è suscettibile di ulteriori modifiche nel corso di queste settimane. Seguiteci ogni giorno per ulteriori aggiornamenti ed approfondimenti che potrebbero includere inaspettate novità. E voi cosa state aspettando? Spazio ai vostri commenti.