Le offerte Trony nascondono sconti da pazzi che gli utenti possono cogliere al volo recandosi quanto prima nei vari negozi sparsi per il territorio, questo è il punto iniziale di una campagna promozionale decisamente invitante ed ovviamente aperta a tutti.

In netto contrasto con le limitazioni che quotidianamente vediamo da Euronics o similari, finalmente da Trony ogni consumatore ha la possibilità di accedere agli sconti, senza doversi minimamente preoccupare della localizzazione o di altro tipo di vincoli. L’unico aspetto da tenere in considerazione, riguarda l’impossibilità di godervi tramite il sito ufficiale.

Trony: che offerte veramente incredibili vi attendono

Trony sa come invogliare gli utenti a mettere mano al portafoglio per acquistare nuovi prodotti, nel suo volantino ha deciso infatti di racchiudere i migliori smartphone attualmente in commercio, affiancati da una buona dose di prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. I top di gamma di cui parliamo sono Galaxy S21 e galaxy Z Flip3, il primo è indubbiamente il più richiesto, anche dato il prezzo finale di soli 699 euro; il foldable, di recente commercializzazione sul territorio, è attualmente in vendita a 749 euro.

Non mancano chiaramente anche una buonissima dose di prodotti in vendita a meno di 400 euro, i quali coinvolgono Galaxy A52s, Oppo Find X3 Lite, Oppo A94, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Vivo Y21, TCL 20L o anche un Galaxy A32. Naturalmente sono disponibili anche altri dispositivi in promozione, per questo dovete affidarvi il prima possibile al sito.