L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente prorogato la propria iniziativa Porta un Amico fino al prossimo 30 aprile 2022, senza alcuna variazione rispetto a prima.

Per usufruire della promo, con possibilità di ottenere fino a 50 euro cumulativi di rimborso, i clienti dell’operatore devono invitare amici e conoscenti a passare a Kena. Ricordiamoci insieme cosa prevede.

Kena Mobile: Porta un Amico continua fino al 30 aprile 2022

Sostanzialmente, è necessario condividere un apposito codice invito con un nuovo potenziale cliente, come amici, parenti, colleghi, che a questo punto potrà attivare un’offerta Kena Mobile esclusivamente con portabilità del numero. Come indicato anche nella pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore, il codice da inviare può essere richiesto tramite Area Clienti MyKena, raggiungibile direttamente dallo stesso sito oppure dall’app per dispositivi mobili disponibile per Android e iOS.

Dopo essere stato invitato tramite Porta un Amico in Kena, il nuovo cliente può scegliere di attivare l’offerta tramite diversi canali di vendita, ovvero direttamente online nel sito dell’operatore, tramite app Kena Mobile o chiamando il servizio clienti 181. Vi ricordiamo che per ogni nuova attivazione effettuata tramite il codice, la promozione permette di ottenere una ricarica omaggio di massimo 5 euro, erogata sia al cliente invitante che all’invitato.

Nel dettaglio, per le opzioni tariffarie con canone inferiore a 5 euro si riceve un rimborso pari al costo della propria offerta, mentre per le offerte con prezzo pari o superiore a 5 euro, viene erogato un rimborso pari esattamente a 5 euro. Il rimborso massimo è di 10 nuovi clienti, pari a 50 euro di ricariche.