Twitter ha apportato molteplici modifiche alle sue app mobile negli ultimi mesi, tutte con vari gradi di utilità. I sottotitoli video automatici sono stati aggiunti a dicembre, una scheda Esplora ridisegnata è stata testata lo stesso mese e l’app mobile ha smesso di caricare le pagine AMP a novembre. Un’altra caratteristica popolare sui social media incentrati sui video è ora in fase di test: i video di reazione.

L’account di supporto ufficiale di Twitter ha annunciato giovedì che ‘i video di reazione ai tweet possono ora essere pubblicati su Twitter!’ Quando fai clic sull’icona Retweet, seleziona ‘Cita Tweet con reazione’ per creare e personalizzare il tuo Tweet Take: un video di reazione (o foto) con il Tweet incluso.’ Instagram, TikTok e altre applicazioni di social network consentono già agli utenti di incorporare post in video e fotografie.

Twitter sta testando una funzione che potrebbe piacere a molti

Questo potrebbe essere un altro passo verso Twitter che replica alcune delle funzionalità più popolari di TikTok, poiché la popolarità di TikTok continua a crescere. Secondo CloudFlare, TikTok supererà Google come dominio web più popolare nel 2021. I commenti e i post incorporati sono abbastanza diffusi su TikTok e funzionalità simili sono disponibili da anni su altre applicazioni (incluso Instagram di proprietà di Meta). L’ultimo esperimento della scheda Esplora ha convertito i tweet in presentazioni a schermo intero con i media estesi per estendersi sullo schermo, in modo simile al feed principale di TikTok.

Il tweet non ha specificato quando Twitter inizierà a testare la funzionalità su Android, ma è probabile che la funzionalità possa essere gradualmente eliminata in un secondo momento piuttosto che essere implementata su larga scala. Su Twitter, la maggior parte delle persone preferisce utilizzare thread di tweet piuttosto che video di reazione. Non sorprende che Twitter stia almeno sperimentando l’idea: più TikTok diventa popolare, più persone cercano funzionalità simili su altri siti di social network.