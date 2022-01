Le voci sul prossimo design dell’iPhone 2022 di Apple continuano a circolare, con il leaker di Twitter DylanDKT che afferma che la serie iPhone 14 Pro sfoggerà un design perforato per la sua fotocamera frontale, con la maggior parte dell’hardware Face ID di Apple spostato sotto il display.

Il leak conferma le precedenti speculazioni del noto analista Apple Ming-Chi Kuo, che alla fine dello scorso anno aveva previsto che l’iPhone 14 Pro e 14 Pro Max del 2022 avrebbero utilizzato un foro per la fotocamera.

iPhone 14 Pro potrebbe arrivare a fine 2022

Con la serie iPhone 13 dello scorso anno, Apple ha annunciato il suo primo grande aggiornamento alla tacca Face ID dell’iPhone, che aveva un design leggermente più piccolo rispetto al design originale che Apple aveva impiegato dall’iPhone X nel 2017.

Spostare l’array Face ID sotto lo schermo mantenendo un ritaglio ha molto senso: la configurazione basata su IR di Face ID sarebbe meno influenzata dai colori deboli che esistono per le attuali fotocamere frontali sotto il display. Inoltre, ridurre la tacca di 14 Pro con un ritaglio più piccolo riporterebbe Apple su un piano di parità con i concorrenti Android, che da tempo hanno lasciato la tacca sovradimensionata di Apple con piccoli ritagli della fotocamera.

DylanDKT ritiene che Apple produrrà un modello iPhone SE aggiornato nel 2022, con lo stesso design generale dell’attuale SE 2020 ma con 5G e funzionalità migliorate. Nel frattempo, un iPhone pieghevole è ancora in fase di prototipazione, con Apple che apparentemente ‘fa il lungo gioco per vedere come progredisce la tecnologia’ prima di impegnarsi in un dispositivo consumer.