Riot Games ha svelato Neon, il nuovo agente di Valorant, in un nuovo ed entusiasmante filmato. Il video mostra il personaggio e le sue abilità e conferma che tale agente sarà inclusa nel prossimo aggiornamento del gioco.

Nel trailer, vediamo Neon che si rilassa nella sua camera da letto mentre esamina i dati di intelligence forniti da Sage. Si addormenta sul letto e nelle sue fantasie vediamo alcuni scorci del suo gameplay e delle sue abilità mentre immagina di dominare le partite di Valorant con la sua velocità e i suoi poteri elettrici.

Valorant: il nuovo aggiornamento arriva settimana prossima

Secondo i suoi sogni, Neon sarà in grado di scattare e scivolare, ma non sarà in grado di sparare con la sua arma mentre lo fa. Un altro dei suoi talenti sembra essere la creazione di due barriere elettriche, che sembrano essere paragonabili ai muri di fuoco di Phoenix. Un altro sembra rimbalzare su un muro prima di produrre una sorta di effetto suolo, anche se non è chiaro cosa faccia. Infine, l’abilità Ultimate di Neon sembra essere un solido raggio di elettricità che può sparare agli avversari.

Ovviamente, mentre il teaser fornisce alcuni suggerimenti, non conosceremo le specifiche dei poteri di Neon o cosa fanno fino a quando Riot non li annuncerà formalmente poco prima del suo debutto. L’aggiornamento più recente di Valorant, Episode 4: Disruption, uscirà la prossima settimana, insieme a un nuovissimo Battle Pass.

Al momento non si conoscono tutti i dettagli dell’aggiornamento ma siamo sicuri che Riot non perderà tempo per far sapere ai giocatori cosa ha in serbo questa volta.