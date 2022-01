Instagram ha dichiarato il mese scorso che riporterà il feed cronologico nel 2022. L’attesa è finalmente finita, almeno per alcuni utenti. L’azienda sta attualmente lanciando una nuova funzionalità che consente agli utenti di personalizzare ciò che appare nei loro feed. Gli utenti interessati possono ora ordinare i post per novità o persino nascondere i post dagli account non preferiti. Lo ha annunciato su Twitter il CEO di Instagram, Adam Mosseri.

Gli utenti avranno tre scelte di ordinamento, come menziona Adam: Home, Favorites e Following. L’attuale ordinamento basato sull’intelligenza artificiale si chiama Home. È la scelta predefinita e ti mostra i post che l’algoritmo pensa ti piaceranno. Mosseri aggiunge anche che questa impostazione farà apparire più post da account che non segui.

Instagram prepara nuove funzionalità per la sua piattaforma

L’impostazione Preferiti, come suggerisce il nome, mostra solo i post degli account che hai evidenziato. Quando hai poco tempo per scorrere il tuo feed di Instagram, questo ti aiuta a filtrare gli infiniti post di persone a cui non tieni tanto. Infine, c’è il feed Following, che è quello originale che organizza i post in ordine cronologico. A differenza di Home, includerà solo i contenuti condivisi dagli account che segui.

Adam spiega che la nuova funzionalità di ordinamento verrà implementata gradualmente. Se tutto va secondo i piani, tutti gli utenti di Instagram dovrebbero essere in grado di vederlo entro la metà di quest’anno. Se è disponibile nella tua app, potrai accedervi tramite un menu a discesa nell’angolo in alto a sinistra della schermata principale.