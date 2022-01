The Freestyle è il nuovo proiettore di Samsung che ti permette di portare l’intrattenimento sempre con te. Un formato compatto per la visione ottimale e senza limiti di tutti i tuoi contenuti preferiti.

Il nuovo proiettore è flessibile e si rivolge soprattutto alla generazione Z e dei Millennial. In un unico dispositivo avrai un proiettore, un sistema di illuminazione ambientale e altoparlanti intelligenti. Tutte queste funzioni in un dispositivo leggero che pesa a stento 800 grammi e trasforma ogni stanza in una sala cinematografica. Ruota fino a 180° a differenza dei proiettori classici e proietta ogni contenuto in alta qualità e su qualsiasi superficie senza alcun bisogno di schermi aggiuntivi.

The Freestyle è unico anche per l’unione di flessibilità e versatilità, superando i limiti del formato e dello spazio. Il dispositivo include funzioni di auto-levelling che regola lo schermo sulle superfici da qualsiasi prospettiva. Presente anche l’autofocus e un doppio radiatore passivo per pulire i bassi, ridurre le distorsioni e diffondere l’audio a 360 gradi.

Il dispositivo è anche compatibile con batterie esterne con cavo USB. La luminosità è regolata dalla funzione Ambient Mode e un copri-obiettivo. Inoltre, è possibile utilizzare The Freestyle in sinergia con le smart TV Samsung per sfruttare al meglio le singole funzioni. I preordini online saranno aperti subito negli Stati Uniti. La disponibilità sarà estesa agli altri mercati in un secondo momento. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale dell’azienda.