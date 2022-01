Il noto operatore telefonico rosso propone molto spesso la promozione denominata Vodafone Special 50 Digital Edition. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’operatore ha deciso di stuzzicare nuovamente alcuni ex clienti con questa offerta ad un costo di soli 7 euro al mese.

Vodafone: torna la promo Vodafone Special 50 Digital Edition per alcuni ex clienti

Come già accennato, attraverso una nuova campagna promozionale tramite SMS Vodafone sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti un’offerta che abbiamo già avuto modo di vedere e scoprire in passato. Si tratta della promo Vodafone Special 50 Digital Edition ed è al momento proposta ad un costo di 7 euro al mese. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore telefonico.

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il XX/01”.

Questa offerta offre a chiunque la attiverà 50 di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. In questo caso, non sono previsti né costo di attivazione né costo per la scheda SIM. Oltre a questo, vengono attivati in automatico i servizi di Segreteria Telefonica, Chiamami & Recall e anche il piano tariffario Vodafone 25 New. Tutti gli interessati ad attivare questa offerta non dovranno fare altro che seguire le indicazioni presenti all’interno del link posto nell’SMS. In alternativa, è comunque possibile recarsi presso un qualsiasi negozio Vodafone autorizzato.